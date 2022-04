Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05 (Freitag, 20:30 Uhr)

Der FSV will nach vier Spielen ohne Sieg bei Wolfsburg endlich wieder einen Erfolg landen. Die 16. Saisonniederlage kassierte der VfL Wolfsburg am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund. Mit einem 0:0-Unentschieden musste sich Mainz kürzlich gegen den VfB Stuttgart zufriedengeben. Im Hinspiel feierte der 1. FSV Mainz 05 einen 3:0-Erfolg.

Auf des Gegners Platz hat der FSV noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst acht Zählern unterstreicht. Bisher verbuchte der Gast elfmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen sechs Unentschieden und 13 Niederlagen.

Beide Mannschaften bewegen sich derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle. Mainz belegt mit 39 Punkten den neunten Rang, während Wolfsburg mit fünf Zählern weniger auf Platz 13 rangiert. Der 1. FSV Mainz 05 scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 64, zwei und eine Rote Karte aufweist. Der VfL Wolfsburg wie auch der FSV haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.