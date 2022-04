2. Liga: Karlsruher SC – FC Ingolstadt 04 (Freitag, 18:30 Uhr)

Der KSC will im Spiel gegen Ingolstadt nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am vergangenen Spieltag verlor Karlsruhe gegen den Hamburger SV und steckte damit die neunte Niederlage in dieser Saison ein. Der FC Ingolstadt 04 erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit dem SC Paderborn 07 hervor. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (1:1) begnügt.