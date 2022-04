Ralf Rangnick kündigt Transfer-Offensive an und nennt Jürgen Klopp mit Liverpool ein Vorbild für ManUnited

Wenn Ralf Rangnick mit Manchester United am Dienstag in der Premier League auf den FC Liverpool trifft, dann ist es für den Manager nicht nur ein Derby. Es ist vielmehr ein Spiel gegen das große Vorbild. (Premier League: FC Liverpool - Manchester United am Dienstag ab 21 Uhr im TICKER)

Rangnick: „Deshalb ist Liverpool da, wo sie sind“

„Er ist die Art von Spieler, die nicht nur die Aufmerksamkeit des Trainers braucht, sondern bei der alles optimal laufen muss. Ich glaube, es war für ihn schwierig, sich an den neuen Fußballstil und die Erwartungen zu gewöhnen. Aber wie Sie schon sagten, habe ich das Gefühl, dass er in dieser Saison nahe an sein Bestes herankommt. Als Nummer 8 ist er einer der besten, die wir bei Leipzig je hatten“, schwärmte Rangnick.

Rangnick kündigt Transferwelle an

„Wir hatten viel zu viele Spiele, in denen wir mit einem oder zwei Toren in Führung lagen und am Ende nur einen Punkt geholt haben. Wir haben also acht, wenn nicht zehn Punkte in Spielen verloren, in denen wir vorne lagen und am Ende nicht gewonnen haben.“