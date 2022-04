Anzeige

FIFA 22: Turnier-Comeback! EA Sports kündigt Offline-Events an FIFA 22: EA kündigt Offline-Events an

Die Highlights der Wettkampf-Saison sollen wieder in Arenen stattfinden © EA Sports

Marc Engelbrecht

Die Wettkampf-Saison von FIFA 22 nähert sich der heißen Phase. In diesem Jahr sollen die Entscheidungen wieder in Arenen ausgetragen werden.

Eine Nachricht, auf die die Fans des FIFA-eSport und allen voran die Profis selbst lange gewartet haben. Doch jetzt ist es amtlich. EA Sports hat verkündet, dass die großen Turniere der Global Series wieder als Offline-Events in Hallen rund um den Globus stattfinden sollen. Die Resonanz könnte positiver nicht sein.

Nach zweijähriger Abstinenz aufgrund der Corona-Pandemie werden die besten Spieler erneut von Angesicht zu Angesicht um Titel kämpfen. Eingerostete Rivalitäten können neu entflammt werden und Newcomer endlich ihr Talent auf der internationalen Bühne zeigen. Die Frage nach dem rechtmäßigen Weltmeister bedarf einer Antwort.

Anzeige

Startschuss im März geglückt

Schon Ende es vergangenen Monats hat EA Sports die Comeback-Tour eingeleitet. Die CONMEBOL eLibertadores in Asunción (Paraguay) markierte den offiziellen Startschuss. Am 27. Mai soll dann auch in Europa mit dem Finale der eChampions League ein Stück Normalität zurückkehren.

Auf globaler Ebene wird es mit dem Team of the Season Cup von 29. April bis 1. Mai zum ersten Mal spannend. In London duellieren sich 32 Zweier-Teams um einen Preispool von insgesamt 500.000 US-Dollar. Hier findet Anfang Juli zudem das bisherige Highlight der Solowettkämpfe statt. 128 Spieler haben in den Playoffs zur ein Ziel vor Augen: die WM!

Virtual Bundesliga mit Zuschauern

In den nationalen Ligen sind die Veranstalter bereits einen Schritt weiter. In der jüngeren Vergangenheit kehrten die Final-Turniere in Form von Offline-Events zurück. Sowohl die Sieger der virtuellen Variante der Bundesliga, der englischen Premier League als auch der Serie A in Italien, sie alle konnten die Trophäe persönlich in Empfang nehmen.