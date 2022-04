Tennis, ATP: Dominic Thiem scheitert in Belgrad erneut in Runde eins

Dominic Thiem verliert nach langer Verletzungspause auch sein zweites Spiel. Oscar Otte schafft dagegen in Belgrad den Sprung in die nächste Runde.

Der Österreicher scheiterte beim ATP-Turnier in Belgrad schon in der ersten Runde mit 3:6, 6:3, 4:6 am Australier John Millman.