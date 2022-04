Handball: Markus Gaugisch will mit Deutschland in die Weltspitze

Markus Gaugisch peilt die Weltspitze an © Imago

Der neue Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch will über die Olympischen Spiele 2024 den Weg in die Weltspitze schaffen.

„Ich glaube, dass man nur diese Schritte machen kann, wenn man sich solchen Dingen auch stellt und vorangeht“, sagt Gaugisch, der mit seiner Mannschaft seit Montag beim Lehrgang in Hennef versammelt ist.

In der anstehenden EM-Qualifikation soll die erste Hürde auf diesem Weg genommen werden, in Almere trifft Deutschland auf den Außenseiter Griechenland.

Nach dem 36:10-Erfolg im Hinspiel geht das DHB-Team als großer Favorit in die Partie. „Es ist sicherlich ein Spiel, in dem wir uns auf unsere Entwicklung in dieser Woche konzentrieren werden“, sagte Gaugisch.