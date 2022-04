Sven Ulreich steht beim FC Bayern wohl vor der Verlängerung

So denkwürdig war Oliver Kahns Auftritt im Doppelpass

Nach Thomas Müller bahnt sich die nächste Verlängerung beim FC Bayern an: Sven Ulreich bleibt aller Voraussicht nach Vertreter von Manuel Neuer!

Ortega kommt nicht

Und auch Alexander Nübel, der zu AS Monaco ausgeliehen ist, kehrt vorerst nicht zurück. „Weil mein Leihvertrag hier zwei Jahre geht“, erklärte Nübel bei Bild Live . „Wenn Bayern irgendwas anderes vorhat, müssen wir drüber sprechen. Aber im Moment ist es für mich gar kein Thema“, sagte er über einen möglichen vorzeitigen Abbruch des bis 2023 datierten Leihgeschäfts. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Müller vor Verlängerung

„Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig was sagen können", sagte FCB-Vorstandsboss Oliver Kahn am Ostersonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1.