CS:GO: Mega-Upset! BIG für Major qualifiziert

Johannes „tabseN“ Wodarz und der BIG-Clan haben sich für das PGL Major in Antwerpen qualifiziert © BIG Clan via Twitter

Was für eine Performance! Was für ein Erfolg!

Am gestrigen Ostermontag besiegten Johannes „tabseN“ Wodarz und Co. den laut HLTV Weltranglistenersten FaZe Clan und sicherten sich so das Ticket für das im Mai stattfindende PGL Major in Antwerpen. Neben dem Titel geht es bei dem Turnier in der belgischen Hafenstadt außerdem um ein Preispool von einer Millionen US-Dollar, wovon alleine die Hälfte an das Gewinnerteam gehen wird.