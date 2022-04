Anzeige

FIFA 22: Zweiter Streich von Obrun! Italien dominiert 3. FGS-Qualifier FIFA 22: Italien dominiert 3. FGS-Qualifier

Perfekte Woche: Für Obrun folgt auf den Triumph in der eSerie A der Sieg beim 3. FUT-Cup © @SerieA

Marc Engelbrecht

Der dritte Online-Qualifier wird erneut von den eSportlern aus Italien beherrscht, die deutschen Vertreter zahlen am Ende Lehrgeld.

Am Wochenende fand der dritte von insgesamt vier FGS-Qualifiern in FIFA 22 statt. In der Region „Europe East“, in der auch die deutschen FIFA-eSportler antreten, setzte sich mit Francesco „Obrun2002″ Tagliafierro, dem Gewinner der virtuellen Variante der Serie A, der beste Spieler des zweitägigen Events durch.

Aus nationaler Sicht verlief das Turnier etwas enttäuschend. Nach starken Auftritten in der Swiss-Stage konnten die verbleibenden Profis, darunter z.B. der amtierende Meister Umut „RBLZ_Umut Gültekin, ihr Niveau des Vortages nicht halten und schieden frühzeitig aus. Die Top-8-Platzierung von Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen markierte den Höhepunkt.

Italienische Dominanz geht weiter

Ganz anders präsentierten sich die Pros aus „Bella Italia“. Wie schon beim letzten Mal blühten die Südeuropäer in der entscheidenden Phase auf und bewiesen Nervenstärke. So folgte eine Neuauflage des rein-italienischen Finals allerdings in neuer Besetzung, in dem Obrun mit 3:1 gegen Namensvetter Francesco „Hexon_Virgil“ Allocca die Oberhand behielt.

Mit nun 455 Punkten führt Obrun zudem das Gesamtklassement an. Die Playoffs-Teilnahme scheint nur noch Formsache. Hinter dem Israeli Yuval „YuvalBeli“ Blizovsky (330 Punkte) teilen sich zwei weitere eSportler aus Italien den dritten Rang. Sowohl Karim „Hexon_Karimisbak“ Rmaiti als auch Danilo „Danipitbull“ Pinto haben jeweils 325 Zähler auf dem Konto.

Vor dem finalen Qualifikationsturnier zeichnet sich damit im „Osten Europas“ ein eindeutiges Bild. Der Stiefel-Staat ist ganz oben auf. Nach dem Erfolg von Danipitbull bei der zweiten Ausgabe der FUT-Cups konnte nun sein Landsmann die Fahne hochhalten.

KO-Phase wird zum deutschen Desaster

Die Deutschen mussten in der Knockout-Stage dagegen Lehrgeld zahlen. Nach dem knappen Viertelfinal-Aus von NEO-Profi DuellenMIKE, der den späteren Champion zwar an den Rande einer Niederlage gebracht hatte, waren schließlich alle erneut zum Zusehen verdammt.

Ein Blick auf das Ranking lässt trotzdem weiterhin hoffen. Lediglich 16 Spieler sind für die Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Da sich mit Obrun, Montaxer und Karim drei der stärksten Italiener bereits über die heimische Liga qualifiziert haben, könnte aktuell ein Platz in der Top 19 ausreichen. Als 7. der Rangliste stehen die Chancen für Umut am besten.