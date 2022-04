"Familie wichtiger als alles andere": Cristiano Ronaldo fehlt nach Tod des Sohns bei Liverpool - Manchester United

Nach dem tragischen Tod seines neugeborenen Sohnes verpasst Cristiano Ronaldo das Topspiel gegen den FC Liverpool am Abend in der Premier League.

„Die Familie ist wichtiger als alles andere und Ronaldo unterstützt seine Lieben in dieser schweren Zeit“, schrieb United in einem Statement: „Daher können wir bestätigen, dass er am Dienstagabend im Spiel gegen Liverpool in Anfield nicht dabei sein wird, und wir unterstreichen die Bitte der Familie um Privatsphäre.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)