EU Masters: Nach perfektem Start - Prime-League-Teams unter Druck!

Eintracht Spandau verlor trotz gewohnt starker Fanunterstützung im Chat die beiden folgenden Partien gegen Vitality.Bee sowie AGO Rogue und steht nun in Gruppe A auf dem dritten Platz. Ähnlich erging es den Prime-League-Gewinnern von GamerLegion, die gegen X7 Esports sowie Titelverteidiger Karmine Corp jeweils den Kürzeren zogen und damit ebenfalls nur den dritten Platz in ihrer Gruppe B bekleiden.

Einzig die Unicorns of Love SE konnten nach dem Auftaktsieg gegen den BISONS ECLUB ein weiteres Erfolgserlebnis gegen Atleta Esport verzeichnen und stehen nach der anschließenden Niederlage gegen LFL-Top-Team LDLC OL auf einem soliden zweiten Platz in der Gruppe D.

Prime League: Keine Ausrutscher mehr erlaubt

Damit bringen die aktuellen Tabellenkonstellationen vor allem für Spandau und GL schon einiges an Druck mit sich. Denn um in die Knockout-Stage einzuziehen, muss man mindestens auf dem zweiten Platz landen. Keine leichte Aufgabe, speziell für die beiden Berliner-Teams, die sich damit in der am Donnerstag beginnenden Rückrunde de facto keine Niederlage einfangen dürfen, wenn sie sicher weiterkommen wollen.