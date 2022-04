"Gefundenes Fressen": Tedesco lehnt vor Pokal-Halbfinale Favoritenrolle ab

Domenico Tedesco sieht RB Leipzig nicht unbedingt in der Favoritenrolle auf den Gewinn des DFB-Pokals.

Trainer Domenico Tedesco vom Bundesligisten RB Leipzig will die Favoritenrolle auf den Gewinn des DFB-Pokals nicht annehmen. „Ich versteh‘s ja. Es ist ein gefundenes Fressen“, sagte Tedesco vor dem Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Union Berlin.

Man könne jedoch die Tabellenkonstellation entgegnen. "Wir spielen in diesem Wettbewerb hoffentlich noch gegen Mannschaften - im Plural -, die in der Bundesliga auf Platz fünf und sechs in der Bundesliga stehen. Dann ist da noch der HSV mit einer sehr talentierten Truppe."