Anzeige

Die stärksten LoL-Champions in Patch 12.07 LoL: Patch 12.07 - Die stärksten Champs

Mit Blitzcrank als Support kann man zurzeit kaum etwas falsch machen © Riot Games

EarlyGame

Mit jedem neuen Update passt Riot Games die Stärken und Schwächen einiger Champions sowie Items in League of Legends etwas an. Wer ist also in Patch 12.07 besonders stark?

Nachdem im vorherigen Patch große Änderungen am Sustain in League of Legends vorgenommen wurden, hat sich Riot Games mit Update 12.07 wieder mehr auf die Champions konzentriert. Wir erklären euch, welche Champions davon profitiert haben und in der aktuellen Meta besonders stark sind.

Top Lane

Anzeige

In der Top Lane solltet ihr euch zwischen Shen und Riven entscheiden. Ersterer ist wahrscheinlich etwas schwieriger zu meistern, da man jederzeit seine Mitspieler im Auge behalten muss und mit der ultimativen Fähigkeit auf der gesamten Karte eingreifen kann. Allerdings ist das Perfektionieren von Riven auch kein Kinderspiel. Habt ihr ihre Kombinationsangriffe aber erstmal drauf, könnt ihr jeden Gegner besiegen!

Jungle

In der Jungle-Meta von League of Legends Patch 12.07 ist Volibear die beste Wahl. Er ist nicht nur einer der besten Tanks in der Kluft, sondern verfügt auch über eine fantastische Massenkontrolle. Mit diesen beiden Eigenschaften passt er optimal zum aktuellen Update.

Mid Lane

Seit ihrer kleinen Überarbeitung in Patch 12.03 ist Ahri das Maß aller Dinge in der Mid Lane. Zwar wurde sie seitdem etwas abgeschwächt, aber das hat ihrem Höhenflug keinen Abbruch getan. Der Grund für ihre neugewonnene Stärke liegt vor allem in der ultimativen Fähigkeit, die seit dem Rework quasi immer zur Verfügung steht.

Wenn ihr dagegen lieber einen Champion spielt, der gegen Ende einer Runde extrem stark ist, dann ist Veigar keine schlechte Wahl.

AD-Carry

Anzeige

In der aktuellen Spielversion 12.07 ist Vayne vermutlich einer der besten Champions im gesamten Spiel. Sie ist nicht nur der stärkste ADC, sondern kann auch gelegentlich in der Top- oder Mid-Lane ausprobiert werden. Mit ihr sollten jedoch die ersten Minuten einer Runde sehr vorsichtig angegangen werden. Erst mit einigen Gegenständen entfaltet Vayne ihr volles Potenzial und schreddert selbst gegnerische Tanks mit viel Rüstung in ihre Einzelteile.

Support