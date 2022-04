FA Cup: Mason Mount spricht nach Chelseas Sieg gegen Crystal Palace über Timo Werner

Mason Mount berichtet nach Chelseas FA-Cup-Sieg gegen Crystal Palace darüber, wie er sich über eine Szene von Timo Werner lustig macht. Das Lob am Teamkollegen überwiegt aber.

Mit unermüdlichem Einsatz hat sich Timo Werner in den vergangenen Spielen wieder näher an die Startelf beim FC Chelsea gekämpft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Zuletzt sammelte der deutsche Nationalstürmer beim 2:0-Sieg im FCA-Cup-Halbfinale gegen Crystal Palace einen Assist, als er den Ball auf Mason Mount, dem Torschützen zum zweiten Treffer, auflegte. (BERICHT: „Ekelhaft!“ Havertz am Pranger)

In jenem Spiel wechselten bei Werner wieder Licht und Schatten - insgesamt geht die Tendenz aber nach oben, was auch der ehemalige Blues-Profi Joe Cole so sieht.