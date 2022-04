ADAC GT Masters: Auftakt ab Freitag in Oschersleben

Das ADAC GT Masters startet am Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben (22. bis 24. April) in seine 16. Saison - ohne Corona-Auflagen.

Das ADAC GT Masters startet am Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben (22. bis 24. April) in seine 16. Saison - ohne Corona-Auflagen. Das hochkarätig besetzte Feld der Deutschen GT-Meisterschaft startet mit 20 Boliden und einer Premiere in die 16. Saison.