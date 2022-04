Bald Golfprofi? Tennisstar Barty bei Showturnier mit Pep und Phelps

Die 25-Jährige, die sich im vergangenen Monat als Nummer eins der Welt völlig unerwartet zurückgezogen hatte, wird im Juni an einem Golf-Showturnier in den USA teilnehmen. Mit von der Partie sind auch Fußball-Startrainer Pep Guardiola, Rekord-Olympiasieger Michael Phelps und Ex-Boxchamp Oscar „Golden Boy“ de la Hoya.

„Es ist eine so großartige Gelegenheit, gegen solche Größen des Sports anzutreten“, sagte Barty vor der Veranstaltung im Liberty National Golf Club in New Jersey. Dort gehen 28 Teilnehmer in den Teams USA und Rest der Welt an den Start. Betreut werden diese von den früheren Major-Siegern Fred Couples und Ernie Els.