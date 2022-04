Lothar Matthäus: Salihamidzic könnte bei Bayern zum Bauernopfer werden - er bringt Eberl ins Spiel

"Ihr haut immer Spieler in die Tonne!" Hier geht Kahn aus dem Sattel

Lothar Matthäus zieht ein vorläufiges Saison-Fazit zum FC Bayern. Der Ex-Profi hält Veränderungen in der Chefetage für möglich - und nennt sogar einen Kandidaten für die Zukunft.

Der FC Bayern steht vor dem Gewinn der zehnten Meisterschaft in Folge.

„Das ist eine unglaubliche Leistung und verdient höchsten Respekt“, befindet Lothar Matthäus. Der deutsche Rekordnationalspieler betont in seiner Kolumne für Sky , dass auch der nächste nationale Titel kein Selbstläufer war. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Vor allem die Chefetage des FCB bekommt dabei ihr Fett weg. Matthäus richtet den Fokus insbesondere auf Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Geht es nach dem einstigen Weltklasse-Spieler, könnte gar dessen Job in Gefahr sein.

Wird Salihamidzic zum nächsten Bauernopfer?

„Es könnte durchaus sein, dass nach dieser unbefriedigenden Saison Personalien auf der Chef-Etage diskutiert werden“, mutmaßte der heutige TV-Experte, der in den vergangenen Wochen nicht mit Kritik an den Bayern gespart hat. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„So ist das nun mal in diesem Geschäft“, sagt Matthäus und verweist auf die jüngere Vergangenheit an der Säbener Straße: „2012 musste nach drei zweiten Plätzen und dem bitteren ‚Finale dahoam‘ der Sportdirektor Christian Nerlinger seinen Platz räumen.“

Dieser sei damals das Bauernopfer gewesen „und so ähnlich könnte es dieses Mal auch laufen.“

Aber: „Er ist eben auch für einige teure Transfers verantwortlich, die nicht wirklich funktioniert haben. Und wenn der sportliche Erfolg so ausbleibt, wie in dieser Saison, dann ist es ganz normal, dass der Sport-Vorstand mit in der Verantwortung ist.“