Nicht nur ein hübsches Gesicht: Robert Huth hat jetzt einen Master of Science

Damit ist schon einiges über den Ex-Profi gesagt, der 19 Länderspiele für das DFB-Team gemacht hat. Huth war für sein aggressives Spiel und seinen großen Willen bekannt. Wenn er an den Ball kam, hallte häufig ein langgezogenes „Huuuuth“ durch das Stadion. Für Deutschland nahm er am Sommermärchen von 2006 teil.

2018 hatte er seine Karriere beendet, der Fußball war für den mittlerweile 37-Jährigen in der Folge in den Hintergrund gerückt. Nun hat er im sportlichen Ruhestand einen beachtlichen Meilenstein erreicht. Auf Twitter verkündete er, dass ihm die University of Salford einen Master-Abschluss ausgestellt hat. Genauer: Huth hat nun einen „Master of Sience in Sports Directorship“.