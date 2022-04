Gianluigi Donnarumma: Schmeißt der Torhüter bei PSG schon wieder hin?

PSG sollte das nächste Kapitel in der bisher so steilen Erfolgsgeschichte des 23-Jährigen werden. Doch die Gegenwart sieht anders aus. Und die Zukunft liegt womöglich außerhalb von Paris. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Holt Milan Donnarumma mit neuen Mitteln zurück?

Bei den Italienern bahnt sich eventuell der Verkauf an den in Bahrain ansässigen Fonds Investcorp an. Mit neuen Milliarden im Rücken könnte Milan den Ex-Keeper eventuell anlocken. In dem Bericht aus Frankreich heißt es weiter, dass Donnarummas Zukunft bei PSG auch von Sportdirektor Leonardo abhänge.