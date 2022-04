RB Leipzig? Tradition ist wichtig, aber ... | Bundesliga-Kolumne

Ich weiß, dass es in vielen Fan-Kreisen, freundlich formuliert, maximal uncool ist, RB Leipzig lobend zu erwähnen.

Fußballklubs in Profiligen wie der Bundesliga sind Wirtschaftsunternehmen und werden an Ergebnissen gemessen. Auf dem Platz, natürlich, aber noch wichtiger sind die Ergebnisse in den Büchern und Bilanzen.