Neapel mit Rückschlag im Titelkampf: 1:1 im Derby del Sud

Der frühere Europapokalsieger SSC Neapel hat womöglich seine Chance auf den ersten Meistertitel in der italienischen Serie A seit 1990 verspielt. Napoli kam am Montagabend im "Derby del Sud" gegen die AS Rom nach einem späten Gegentreffer nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.