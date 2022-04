NFL: Diesen unglaublichen Plan soll Tom Brady vor Rückkehr zu den Bucs gehabt haben

Brady mit schwieriger Beziehung zu Bruce Arians

Dass Brady wohl nicht mit seinem Head Coach klar kommt, ist nicht zum ersten Mal in seiner Karriere der Fall. Bereits bei den New England Patriots soll er nicht die beste Beziehung zu Trainer Bill Belichick gehabt haben. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Brady zu den Dolphins - aber in anderer Rolle

Klage von Brian Flores durchkreuzt Dolphins-Pläne

Dolphins wollten Head Coach der Saints

So kam es zur Brady-Rückkehr zu den Bucs

Also flog er nach Manchester und traf sich am 12. März mit der Glazer-Familie, die neben den Buccaneers auch Manchester United besitzen. Das Gespräch war wohl das Zünglein an der Waage, denn am Tag darauf gab er seinen Rücktritt vom Rücktritt bekannt.