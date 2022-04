Anzeige

Ligue 1: Schwalbe von Ex-Herthaner lässt Neymar bei PSG - Marseille ausflippen Schwalbe lässt Neymar ausflippen

Neymar wird häufig vorgeworfen, dass er zu schnell fällt. Nun wird er selbst Opfer einer Schwalbe - und flippt beim PSG-Spiel gegen Marseille aus.

An Neymar scheiden sich die Geister. Der Superstar von Paris Saint-Germain spielt an seinen besten Tagen Fußball von einem anderen Stern - und sorgt bei Fans und Experten trotzdem häufig für Irritationen.

Dem Brasilianer wird ein Hang zur Theatralik nachgesagt: Manch einem Zuschauer geht er im Zweikampf zu schnell zu Boden oder bleibt nach einem vermeintlichen Foul zu lange liegen. Dass er sich häufig vehement beim Schiedsrichter beschwert, ist für sein Image auch nicht förderlich. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Auch beim Topspiel der Ligue 1 am Sonntag gegen Olympique Marseille verlor der 30-Jährige zwischenzeitlich die Beherrschung. Auslöser für seinen Wutausbruch war eine Schwalbe - die allerdings nicht Neymar selbst, sondern sein Gegenspieler hingelegt hatte.

So spielte sich die wilde Szene beim 2:1-Sieg der Pariser ab: Neymar fühlte sich tief in der eigenen Hälfte vom Ex-Schalker Amine Harit gefoult, der Schiri ließ aber weiterlaufen. Nach ein paar Worten an den Linienrichter rappelte sich Neymar auf, und rannte auf Matteo Guendouzi zu, der mittlerweile in Ballbesitz war.

Mitspieler müssen Neymar zurückhalten

Neymar kam angerauscht, Guendouzi ging spektakulär zu Boden. Was auf den ersten Blick wie ein Frust-Foul aussah, war eine klare Schwalbe. Der Unparteiische zückte die Gelbe Karte, was Neymar endgültig auf die Palme brachte. Er schrie den auf dem Rasen liegenden Guendouzi - den Bundesliga-Fans aus seiner Zeit bei Hertha BSC kennen - an und schimpfte lauthals in Richtung Schieds- und Linienrichter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Die eigenen Mitspieler mussten den aufgebrachten Superstar zurückhalten. TV-Kommentator Jonathan Pearce zeigte sich bei BT Sports verstört: „Neymars Reaktion ist unfassbar dumm. Hüpft und springt herum ... ich habe in der ersten Halbzeit gesagt, dass er eine neue Reife hat. Das ist sicherlich nicht der Fall, oder?“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Letztlich beruhigte sich Neymar, der PSG in der 12. Minute in Führung geschossen hatte, doch noch. Sein Team holte einen umkämpften Sieg, am Mittwoch könnte PSG den Titel in der Ligue 1 klar machen.









