Wayne Rooneys Mission bei Derby County ist endgültig gescheitert

Wayne Rooney muss als junger Trainer seinen ersten Abstieg verkraften. Mit Derby County verliert er in der zweiten englischen Liga spät, die Hoffnungen auf den Klassenerhalt sind dahin.

Das Team des ehemaligen Weltklasse-Stürmers fing sich am Montag gegen die Queens Park Rangers eine späte Niederlage ein und muss nun den Gang in Liga drei antreten. Weil der FC Reading zeitgleich gegen Swansea City bei einem wilden 4:4 einen Punkt holte, ist der Abstieg aus der Championship für Rooney und Co. besiegelt.