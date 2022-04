Lionel Messi: Die Geburtsstunde einer Legende mit Traumtor a la Maradona

In der Saison 2006/07 erzielt Lionel Messi am 18. April ein Traumtor für den FC Barcelona. Heute jährt sich eines der schönsten Tore der Geschichte zum 15. Mal.

Eines ist klar: In seiner Karriere hat Lionel Messi verdammt viele Traumtore geschossen. Sich an einzelne davon zu erinnern, kaum möglich.

Erzielt hat es der Ausnahme-Fußballer vor langer Zeit. Genauer gesagt in der Saison 2006/07 und noch genauer am 18. April 2007. Mit 19 Jahren. Im Frühjahr 2019 wurde dieser Treffer zudem von Fans zum besten Tor gewählt, das der FC Barcelona je erzielt hat.

Deshalb erinnert der katalanische Klub auch zum 15. Jubiläum nochmals an Messis legendären Treffer und veröffentlichte auf Social Media dieses Video!

Messis Durchbruch nach traumhaftem Solo

Rund fünf Meter vor der Mittellinie bekam Messi an diesem 18. April im Camp Nou den Ball. 11 Sekunden später lag die Kugel im gegnerischen Netz. Doch wie war das passiert?

Sofort wurden Erinnerungen an das legendäre Solo von Diego Maradona wach. „Messi verkleidet sich als Maradona“, titelte die AS nach dem denkwürdigen Abend. „Mit diesem Treffer geht Messi in die Fußball-Geschichte ein“, schrieb das Fachblatt Sport und der damalige Barca-Coach Frank Rijkaard nannte das Tor seines Schützlings „ein Kunstwerk“.