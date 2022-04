Bestes Selfie aller Zeiten? Golferin mit Messi, Neymar, Mbappé und Co. im Aufzug

Ein Selfie mit Lionel Messi? Das hat wahrscheinlich schon so mancher Fan geschafft.

Das dürfte echten Seltenheitswert haben. Doch genau diesen Snapshot sicherte sich eine junge Golferin am Sonntag. Marta Silchenko fand sich plötzlich und unverhofft in einem Hotel-Aufzug mit den genannten Fußball-Größen wieder - und ließ sich ihre Chance nicht entgehen.

Nur Marquinhos lächelt

Ihre Fotos, die wohl vor dem 2:1-Sieg von PSG gegen Marseille am Abend entstanden, mit Messi und Co. wurden bisher über 140.000 Mal gelikt. In den Kommentaren wurde Silchenko vielfach beglückwünscht, der virale Post wurde hier und da schnell als das beste Selfie aller Zeiten bezeichnet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)