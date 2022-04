FC Bayern: Poker um Thomas Müller auf der Zielgeraden

„Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig was sagen können“, sagte FCB-Vorstandsboss Oliver Kahn am Ostersonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 und meinte die Vertragsverlängerung mit dem dienstältesten Bayern-Profi. ( Titan on fire! Die wichtigsten Dopa-Aussagen von Oliver Kahn )

Thomas Müller vor Verlängerung beim FC Bayern

„Wir befinden uns in guten Gesprächen, in gutem Austausch. Beide Seiten wollen. Ich glaube, dass man da am Ende des Tages auch eine Lösung finden wird. Aber wie, wann, wo - das werdet ihr dann erfahren“, hatte der 32-Jährige am Sonntag nach dem 3:0-Erfolg gegen Arminia Bielefeld erklärt.