Ex-Eintracht-Star Martin Fenin nach Barcelona-Spiel von Fans geschlagen

Martin Fenin wird nach dem Halbfinal-Einzug seines Ex-Klubs Eintracht Frankfurt in der Europa League in Barcelona angegriffen. In Begleitung seiner Frau treten spanische Fans auf ihn ein.

Der Viertelfinal-Coup von Eintracht Frankfurt beim FC Barcelona war ein Fußball-Fest, an das sich die Fans des Bundesligisten wohl für immer erinnern werden. Die allermeisten von ihnen mit großer Freude.

Doch nicht alle, die es am vergangenen Donnerstagabend mit Frankfurt hielten, werden den unerwarteten Halbfinal-Einzug in der Europa League in guter Erinnerung behalten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Martin Fenin war als Eintracht-Fan in der spanischen Metropole. In seinem Fall folgte auf den Rausch im Camp Nou leider eine echte Tortur. Der ehemalige Profi der Frankfurter wurde, in Begleitung seiner Frau, auf den Straßen Barcelonas angegriffen.

Ein mittlerweile viral gegangenes Video zeigt, wie Fans des FC Barcelona den 35-Jährigen erst zu Boden bringen und dann auf ihn eintreten. Fenin teilte den Clip auf seiner Facebook-Seite und schrieb dazu: „Das bin ich leider, und meine Frau“. In dem Video ist weiter zu sehen, wie Fenin sich erst gegen die Tritte zu schützen versucht und dann wieder aufsteht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Was unmittelbar davor und danach passierte, ist nicht klar. Fenin teilte jedoch mit, dass es für ihn recht dramatisch weiterging: „Danach 36 Stunden im Gefängnis, ohne Essen, ohne Trinken.“ Warum er in Gewahrsam genommen wurde, teilte der Tscheche nicht mit.