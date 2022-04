DEL: Vizemeister Wolfsburg zum neunten Mal im Halbfinale

Im fünften Viertelfinale gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzten sich die Niedersachsen am Ostermontag mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) durch und verbuchten den notwendigen dritten Sieg. Zuvor hatte Wolfsburg eine 2:0-Serienführung aus der Hand gegeben.

Gegner in der Runde der letzten vier ist ab Mittwoch (19.30 Uhr) der dreimalige Meister Red Bull München. Der Hauptrundenzweite hatte bereits am Karsamstag durch ein 4:2 bei der Düsseldorfer EG den Halbfinaleinzug perfekt gemacht. Ebenfalls nur vier Spiele hatten die Adler Mannheim benötigt, die zeitgleich beim Hauptrundensieger und Titelverteidiger Eisbären Berlin in den Kampf um die Finalteilnahme starten.