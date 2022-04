Premier League: "Kein Zufall" - was Klopp-Erfolg mit Rangnick zu tun hat

Am Dienstag heißt es in der Premier League zum ersten Mal: Jürgen Klopp gegen Ralf Rangnick - insgesamt sind die beiden Trainer aber schon 13 Mal aufeinander getroffen.

Rangnick: „Sechs oder sieben Spieler waren früher meine“

„Kein Zufall“ - Rangnick sieht Parallelen zu seinen Ex-Teams

Klopps Anekdote aus Mainzer Zeiten

Bereits vor 20 Jahren hatten sich die sportlichen Wege der beiden Trainer in der 2. Liga gekreuzt. In der Saison 2001/02 war Rangnick Coach in Hannover, während Klopp mit dem FSV Mainz 05 seine ersten Trainererfahrungen machte.

Kein Kontakt in diesem Jahr

Kontakt gab es übrigens in diesem Jahr noch keinen, wie Klopp am Ostermontag auf der Pressekonferenz erzählte. „Seit er in England ist, habe ich aus Respekt nicht mehr mit ihm gesprochen, aber man kann sehen, welche Veränderungen er dort vorgenommen hat und in welchen Bereichen er sich verbessert hat.“