Premier League: Diogo Jota vom FC Liverpool lobt Jürgen Klopp

Diogo Jota ist seit seinem Wechsel zum FC Liverpool einer der Leistungsträger im Team von Jürgen Klopp. Nun lobt der Portugiese seinen deutschen Coach in höchsten Tönen.

Der ehemalige Coach von Borussia Dortmund habe seinen Spielern einen klaren Auftrag mitgegeben: „Ich erinnere mich, als Jürgen sagte, dass wir die Mission haben, jedes Spiel zu gewinnen. Zu der Zeit war es das Brentford-Spiel, glaube ich. Also haben wir angefangen, jedes Spiel zu gewinnen“, so der portugiesische Nationalspieler im Interview auf der Vereinshomepage. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Besonders Klopps motivierende Ansprachen hob der 25-Jährige hervor: „Das ist es, was bedeutet, einen Weltklasse-Manager wie ihn zu haben. Man kann sich darauf verlassen, dass er seine Mannschaft wieder auf Kurs bringt und die richtigen Dinge im richtigen Moment sagt.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Jota weiter: „Wir wissen aber auch, dass wir eine Mannschaft haben, die alles tun würde, was der Trainer sagt. Wir werden die letzten anderthalb Monate genauso fortfahren wie bisher.“

In der Premier League liegt der FC Liverpool derzeit einen Punkt hinter Manchester City auf Platz zwei. Beide Mannschaften dürfen also weiterhin auf den Meistertitel hoffen. Auch in der Champions League sind die Reds noch vertreten: Im Halbfinale wartet der FC Villarreal auf die Mannschaft von Jürgen Klopp. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)