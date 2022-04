La Liga: Luka Jovic bei Real Madrid auf dem Abstellgleis - Stepanovic rät zum Wechsel

Luka Jovic befindet sich in der Sackgasse. Dragoslav Stepanovic, Vereinslegende von Eintracht Frankfurt, sieht nur noch eine Möglichkeit: Real Madrid verlassen!

60 Millionen Euro! Real Madrid hat im Sommer 2019 für Luka Jovic tief in die Tasche gegriffen und Eintracht Frankfurt einen Rekordabgang beschert.

Gelohnt hat sich dieses Investment für die Königlichen bislang allerdings nicht. In beinahe drei Jahren hat der Serbe erst 49 Pflichtspiele bestritten. Drei Treffer und vier Vorlagen rechtfertigen die nach Frankfurt überwiesene Summe zu keinem Zeitpunkt. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Im Winter 2021 kehrte Jovic gar für ein halbes Jahr zu den Hessen zurück, verpasste allerdings den historischen Sprung in die Champions League. ( Benzema rettet Real nach VAR-Ärger )

Jovic rennt die Zeit davon

Bei dem 24-Jährigen läuft seit seinem Abgang von der Eintracht nur noch wenig zusammen. Den letzten Kurzeinsatz bei Real hatte er am 12. Februar gegen Villarreal. Dragoslav Stepanovic, Vereinslegende der Eintracht und Jovic-Vertrauter in den ersten beiden Jahren von 2017 bis 2019 in Frankfurt, sagte bei SPORT1: „Die Zeit ist ein großes Problem. Luka spielt seit drei Jahren nicht mehr regelmäßig.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)