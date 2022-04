"Sind der Herausforder": HSV-Trainer Walter schiebt Freiburg Favoritenrolle zu

Trainer Tim Walter sieht den Hamburger SV vor dem Halbfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg als Underdog. "Die Rollen sind klar verteilt. Freiburg ist auf dem Weg in die Champions League, und wir kämpfen ein Stück weit um den Aufstieg in die Bundesliga und wollen uns neu erfinden", sagte Walter vor der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky): "Man sollte immer relativieren, dass der Gegner eine Liga höher spielt und wir als Zweitligist nominell schon der Herausforderer sind."