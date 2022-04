Der erste Popstar der Formel 1: Jochen Rindt - ein Champion über den Tod hinaus

Jochen Rindt hätte am 18. April seinen 80. Geburtstag gefeiert © Imago

Er war der erste Popstar der Formel 1, am 18. April hätte Jochen Rindt seinen 80. Geburtstag gefeiert. Sein Leben endete im September 1970 in Monza.

Da ist dieses Foto, schwarzweiß natürlich, es war schließlich eine ganz andere Zeit. Jochen Rindt mag 18, 19 Jahre alt sein, er sitzt am Steuer eines weißen PKW, auf der Fahrertür prangt übergroß die Startnummer 109. Rindts Haar ist zerzaust, er trägt einen Norweger-Pullover, einen schwarzen Schal und Lederhandschuhe, der linke Arm hängt lässig aus dem Fenster.

Es muss ein Bild aus jenen Tagen sein, in denen der Junge aus Graz seinen Berufswunsch in Stein meißelt: „I werd a Rennfoara.“ Am 18. April wäre Jochen Rindt 80 Jahre alt geworden. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)