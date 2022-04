FA Cup: Lukaku vom FC Chelsea nach Fehlschuss gegen Crystal Palace zerrissen

Romelu Lukaku kommt beim FC Chelsea aktuell nicht so richtig in Fahrt. Nach einer vergebenen Torchance wird der Belgier erneut kritisiert, vor allem von den eigenen Fans.

Auch im Halbfinale des FA Cups zwischen dem FC Chelsea und Crystal Palace (2:0) bekleckerte sich der 113-Millionen-Mann nicht mit Ruhm. Nach seiner Einwechslung wurde Lukaku von Timo Werner in Szene gesetzt, der den Ball scharf in die Mitte zum Belgier spielte. Dieser traf aus lediglich zwei Metern aber nur der Pfosten.

Ein anderer User stellt sich die Frage: „Wann wurde Lukakus Abschluss so schlecht? Er hat in den letzten Spielen so viele klare Chancen verpasst.“

Cole mit Deadline für Lukaku

In der aktuellen Premier League-Saison erzielte der Ex-Inter-Star fünf Tore in 20 Einsätzen für die Blues (eine Torvorlage). In der Champions League reichte es zumindest für zwei Treffer in sechs Einsätzen.