Sportwetten: Leipzig klarer Favorit im Pokal-Halbfinale

RB Leipzig geht als großer Favorit in das Halbfinale des DFB-Pokals. Im Duell gegen den Ligakontrahenten Union Berlin sieht der Sportwettenanbieter bwin den neuen Tabellendritten der Fußball-Bundesliga mit einer Quote von 1,47 deutlich vorne. Ein Sieg der Berliner bringt das 6,75-Fache des Einsatzes.

Im zweiten Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg zieht laut bwin das Team von Christian Streich in das Endspiel am 21. Mai ein. Ein Auswärtserfolg der formstarken Breisgauer ist mit einer Siegquote von 2,00 notiert, eine Überraschung des HSV mit einer Quote von 3,50.