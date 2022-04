Formel 1: Schumacher und Vettel bereits betroffen - neues Crash-Problem in der F1?

Mick Schumacher (22) kann ein Lied davon singen. Beim Qualifying in Saudi-Arabien fuhr er etwas zu hart über den Randstein, verlor das Heck seines Haas-Ferrari und krachte brutal in die Mauer.

Mick Schumacher: „Hohe Gewicht ist das Problem“

„Das hohe Gewicht ist das Problem“, so Schumacher, „da wirken extreme Kräfte, wenn die mal in die falsche Richtung gehen, sind sie kaum noch zu kontrollieren.“

Ralf Schumacher: „Macht die Autos schwerer zu beherrschen“

Zwei Unfälle: Vettel gibt Fehler in Australien zu

Und der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (34) hatte bei seinem Comeback-Wochenende in Melbourne gleich zwei Unfälle: Im Training am Samstag und im Rennen am Sonntag versenkte er seinen Aston Martin in der Mauer.