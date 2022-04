La Liga: Barcelona-Ultras mit Boykott! Fans sauer nach Europa-League-Aus und Ticket-Wirbel um Frankfurt-Anhänger

Nach dem Aus in der Europa League gegen Frankfurt gibt es für den FC Barcelona die nächste schlechte Nachricht. Die Ultra-Gruppierung Grada d‘Animacio kündigt weitere Konsequenzen an.

Die Ultra-Gruppierung des FC Barcelona, Grada d'Animacio, kündigte am Sonntag an, die Partie zwischen den Katalanen und dem FC Cádiz boykottieren zu wollen.

Grund sind die Geschehnisse rund um das 2:3 von Barca im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals gegen Eintracht Frankfurt. Während der Partie waren knapp 30.000 Anhänger der Adler im Stadion, obwohl der FC Barcelona nur 5.000 Tickets für Auswärtsfans zur Verfügung gestellt hatte.

Barca-Ultras sprechen von „sozialer Erniedrigung“

„Die Ereignisse vom Donnerstag zwingen uns, Maßnahmen zu ergreifen und aus diesem Grund werden wir nicht am nächsten Spiel zwischen Barcelona und Cádiz teilnehmen", hieß es in einem Statement am Sonntag.