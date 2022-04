FC Bayern: Oliver Kahn legt sich mit Reportern an - so viel Titan steckt noch im Boss

Kahn legt sich im Doppelpass mit Reportern an

Oliver Kahn redet bei seinem Auftritt im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 Klartext - zu Lewandowski, Transfers und Salihamidzic. So viel Titan steckt noch im Bayern-Boss.

So emotional hat Fußball-Deutschland Oliver Kahn lange nicht mehr gesehen.

Am Ostersonntag war der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern zu Gast im STAHLWERK Doppelpass - und hatte Redebedarf. (BERICHT: Kahns furioser Auftritt im Doppelpass)

Der „Titan“ legte sich unter anderem mit SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau an, der berichtet hatte, er wisse aus Mannschaftskreisen, dass Robert Lewandowski sich zuletzt nicht gerade als Teamplayer gezeigt habe. (BERICHT: Zwei Stinkstiefel bei Bayern)

Lewandowski unzufrieden? Kahn angesäuert

„Wenn ich so etwas höre. Aus Mannschaftskreisen“, sagte Kahn sichtlich angesäuert.

Wenig später sprang Bild -Reporter Jörg Althoff Hau zur Seite, bestätigte dessen Lewandowski-Informationen und warf den Bayern um Boss Kahn obendrein vor, sich vom Stürmer und dessen Berater am Nasenring durch die Manege ziehen zu lassen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Das ließ Kahn nicht auf sich sitzen: „Ich muss noch mal etwas sagen zu dem Spruch, wir lassen uns am Nasenring durch die Manege führen: Wann der FC Bayern Vertragsgespräche mit wem führt, das entscheidet der FC Bayern. Wir wissen ganz genau, was wir diesem Spieler zu verdanken haben. Da geht es um einen respektvollen Austausch, bei diesen zentralen Entscheidungen lassen wir uns von gar niemandem unter Druck setzen.“

Kahn geht beim Thema Transfers aus dem Sattel

„Ich mache doch hier keine öffentliche Kaderplanung“, wurde der 52-Jährige deutlich und nahm unter anderem den oftmals gescholtenen Dayot Upamecano in Schutz.

„Ihr haut immer die Spieler in die Tonne, wenn sie mal eine halbe oder eine dreiviertel Saison nicht gut gespielt haben“, schimpfte der ehemalige Weltklasse-Torhüter. „Es gibt so viele Beispiele von Spielern, an die man glauben muss, die man weiterentwickeln muss und die irgendwann dann doch den Durchbruch schaffen.“