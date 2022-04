Karim Benzema rettet Real Madrid in Nachspielzeit! VAR-Ärger um Vinicius

Real Madrid unfassbar! Gegen den FC Sevilla sind die Königlichen schon 0:2 hinten und bekommen ein Tor nach VAR-Wirbel aberkannt. In der Nachspielzeit schlägt dann wieder Benzema zu.

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hält nach einer furiosen Aufholjagd weiter auf Titelkurs. Die Königlichen gewannen am Sonntag in La Liga bei Verfolger FC Sevilla nach einer Machtdemonstration in der zweiten Halbzeit noch mit 3:2 (0:2).