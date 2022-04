Felix Zwayer wird nach Fürth-Remis kritisiert: "Nur bis dahin gut gepfiffen"

Auch an diesem Wochenende muss sich der Unparteiische wieder Kritik anhören. Zwayer war am Sonntag bei dem torlosen Remis zwischen der SpVgg Greuther Fürth und der TSG Hoffenheim um Einsatz gekommen.

„Wenn wir das gewesen wären ...“: Azzouzi mit Vorwurf an Zwayer

Zwayer zuletzt in England in der Kritik

Das Duell zwischen Bayern und Dortmund steht in Kürze wieder an. Seit dem Hinrunden-Spiel musste Zwayer einiges durchmachen. Zunächst nahm er sich eine Auszeit, er sah sich üblen Beleidigungen und Drohungen im Internet ausgesetzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nach seiner Rückkehr zeigte er einige gute Leistungen, stand hier und da aber auch wieder in der Kritik. Zuletzt nach dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen West Ham United und Olympique Lyon, in dem er Hammers-Verteidiger Aaron Cresswell in der Nachspielzeit der 1. Hälfte die Rote Karte gezeigt hatte.