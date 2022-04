Leipzig gewinnt Kampf um die Königsklasse

RB Leipzig hat im Kampf um die Königsklasse einen Big Point gelandet. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco gewann das direkte Duell bei Bayer Leverkusen 1:0 (0:0) und zog mit 54 Punkten an der Werkself (52) vorbei auf Platz drei. Leverkusen hat durch die Niederlage nur noch einen Zähler Vorsprung vor dem SC Freiburg.

Dominik Szoboszlai (70.) traf vor 26.119 Zuschauern für die Sachsen. Leipzig ist seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen und geht mit breiter Brust ins Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den formstarken Ligarivalen Union Berlin. Leverkusen kann sich nach dem Aus in allen Cup-Wettbewerben ganz auf den Endspurt in der Fußball-Bundesliga konzentrieren.