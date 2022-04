RB Leipzig siegt in Leverkusen und klettert auf Rang drei - Szoboszlai trifft

Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco gewann das direkte Duell bei Bayer Leverkusen 1:0 (0:0) und zog mit 54 Punkten an der Werkself (52) vorbei auf Platz drei. Leverkusen hat durch die Niederlage nur noch einen Zähler Vorsprung vor dem SC Freiburg. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Es war ein hartes Spiel. Wir wollten es mehr“, sagte Torschütze Dominik Szoboszlai (70.). Große Enttäuschung herrschte beim Verlierer. „Das Spiel hatte keinen Gewinner verdient. Es liegt an Kleinigkeiten“, sagte Torhüter Lukas Hradecky, gab sich aber kämpferisch: „Wir haben noch vier Spiele und liegen noch auf einem Champions-League-Platz.“

Leipzig seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen

Leipzig ist nun seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen und geht mit breiter Brust ins Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch gegen den formstarken Ligarivalen Union Berlin. Leverkusen kann sich nach dem Aus in allen Cup-Wettbewerben ganz auf den Endspurt in der Bundesliga konzentrieren.