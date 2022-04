FC Bayern: Effenberg kritisiert Lewandowski und Nagelsmann - Gladbach "unter aller Sau"

Effenberg zählt Bayerns Führungsspieler an!

Stefan Effenberg äußert sich in seiner Kolumne zum Aus der Bayern in der Champions League. Auch über die Rolle von Oliver Kahn hat der SPORT1-Experte eine klare Meinung.

auch das Champions-League-Aus gegen Villarreal hat wieder gezeigt, dass der FC Bayern ein Problem in Sachen Kaderbreite hat.

Außer Gnabry war da nicht mehr viel

Gegen Villarreal hat man die Ersatzbank gesehen und sich gefragt: Wenn es in der 70. Minute 0:0 steht, wen können die eigentlich noch bringen, der den Unterschied macht? Außer Gnabry war da nicht mehr viel. Daran werden sie arbeiten müssen.

Natürlich hat Bayern finanziell nicht die Möglichkeiten wie die englischen Klubs. Dennoch müssen sie sich in der Breite besser aufstellen, um international im nächsten Jahr eine Rolle zu spielen. Wenn sie das nicht schaffen, wird der Abstand Jahr für Jahr immer größer.

Nagelsmanns Debüt-Saison? Enttäuschend

Wie ist die Debüt-Saison von Julian Nagelsmann beim Rekordmeister nun zu bewerten? Fakt ist, dass die zwei oder drei entscheidenden Spiele nicht in Ordnung waren.

Das kann man an den Führungsspielern festmachen. Wenn es darauf ankam, waren sie nicht da. Nach solchen Spielen beurteilt man eine Saison bei Bayern München.

Und dann ist sie enttäuschend. Man muss auch die Spieler in die Pflicht nehmen, dass sie sich damit auseinandersetzen und sich hinterfragen: Warum waren wir in diesen entscheidenden Spielen nicht da?

„Wenn Lewandowski ein Problem hat ...“

Auf der anderen Seite haben Lewandowski, Neuer, Müller und Gnabry Verträge bis 2023. Ich sehe da nicht so den Druck drauf.

Bayern München ist bei Lewandowski in der Lage zu sagen: Du wirst den Vertrag bis 2023 erfüllen. Wenn du dann gehen willst, ist es okay. Dann machen wir auch die Tür auf.

Der aktive Oliver Kahn ist Vergangenheit

Zuletzt gab es ja auch immer wieder Kritik an Oliver Kahn. Dem Vorstandsvorsitzenden der Münchner wurde vorgeworfen, sich in der Öffentlichkeit zu sehr zurückzuhalten.

Er füllt die Rolle gut aus. Auch er wird aber am Erfolg gemessen. Diese Saison war nicht richtig erfolgreich. In seinen Augen sehe ich aber den Hunger, es besser zu machen und im nächsten Jahr in der Champions League wieder voll da zu sein.