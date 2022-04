Rangers und Heart of Midlothian bestreiten das FA-Cup-Finale

Der schottische Rekordmeister Glasgow Rangers und Heart of Midlothian bestreiten am 21. Mai das Endspiel um den FA-Cup.

Für die Rangers traf Scott Arfield zum Ausgleich in der regulären Spielzeit (79.). In der Verlängerung bescherte ein Eigentor von Carl Starfelt (115.) dem Europa-League-Gegner des Bundesligisten RB Leipzig den Einzug ins Finale. Celtic war durch Greg Taylor in der 64. Minute in Führung gegangen.