FC Bayern siegt bei Arminia Bielefeld - Gnabry und Musiala treffen

Effenberg zählt Bayerns Führungsspieler an!

Der 10. Meistertitel des FC Bayern in Folge ist nur noch Formsache. Nach einem ungefährdeten Erfolg bei Arminia Bielefeld kann der FCB am kommenden Wochenende alles klarmachen.

Meister-Matchball, aber kein Schützenfest zur Frustbewältigung: Bayern München hat vier Tage nach dem ernüchternden Champions-League-Aus gegen den FC Villarreal zumindest in der Bundesliga die Weichen auf Erfolg gestellt.

Am kommenden Samstag kann nun aber im Heimspiel gegen den ersten Verfolger Borussia Dortmund auch rechnerisch die zehnte Meisterschaft in Folge perfekt gemacht werden, „was für uns natürlich ein besonderes Spiel ist, für die ganze Bundesliga ein besonderes Spiel ist. Das ist jetzt das oberste Ziel, da die Meisterschaft klarzumachen“, fügte Kimmich hinzu.

Musiala sorgt für den Endstand

Lewandowski geht in Bielefeld leer aus

„Wir wollen, dass er möglichst lange beim FC Bayern bleibt“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn am Sonntagmittag im SPORT1 -Doppelpass und versuchte, zumindest an dieser Front für Ruhe zu sorgen.

Nagelsmann hatte nach dem 1:1 im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen den FC Villarreal offenbart, rund 450 Morddrohungen erhalten zu haben. Der junge Wunschtrainer von Sportvorstand Hasan Salihamidzic kann in seiner ersten Saison beim FC Bayern „nur“ noch die Meisterschaft gewinnen. Zumindest dieses Ziel des Rekordchampions solle „so schnell wie möglich“ erreicht werden, wie Nagelsmann forderte.

Der Bayern-Trainer setzte auf eine Dreierkette in der Abwehr, die Offensivpower sollte über die Außenbahnen mit Alphonso Davies und Serge Gnabry entfaltet werden. Letzterer setzte in der achten Minute Lewandowski perfekt in Szene, der Kopfball des Polen wurde aber von Arminia-Torwart Stefan Ortega von der Torlinie gekratzt.