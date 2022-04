German Darts Grand Prix: Martin Schindler feiert Zittersieg und steht in Runde drei

Beim German Darts Grand Prix zittert sich Martin Schindler in die dritte Runde. Einige Favoriten müssen sich geschlagen geben.

Der deutsche Darts-Profi lieferte sich ein spannendes Duell mit Brendan Dolan und setzte sich am Ende mit 6:5 durch.

Im Decider vergab Dolan vier Matchdarts, nachdem Schindler zuvor ebenfalls einen Matchdart vergeben hatte. Der 25-Jährige sicherte sich dann auf der Doppel-16 den Sieg. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

German Darts Grand Prix: Favoriten werden ihrer Rolle nicht gerecht

Ansonsten kam es in der Nachmittagssession in München zu eigenen Favoritenstürzen: Mit Callan Rydz, José de Sousa und Coe Cullen scheiterten gleich drei hochgehandelte Spieler in der zweiten Runde.