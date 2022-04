NBA-Playoffs: Boston Celtics vs. Brooklyn Nets - Irving und Durant im Hass-Duell gefordert

In den NBA-Playoffs stehen sich die Boston Celtics und die Brooklyn Nets gegenüber. Es ist ein heißes Duell mit vertauschten Rollen - und birgt Zoff-Potenzial. Im Mittelpunkt steht wieder einmal Kyrie Irving.

Aus dem Publikum flog sogar eine Wasserflasche in die Richtung von Irving, der von 2017 bis 2019 selbst für das Team von der Ostküste aktiv gewesen war und mit seiner provokanten Aktion die Gemüter der Heimfans erhitzt hatte.

Kurz zuvor hatten die Celtics an jenem Tag gegen die Brooklyn Nets in der ersten Runde der Playoffs verloren.

Elf Monate später stehen sich die beiden Rivalen erneut als Erstrundengegner in den NBA-Playoffs gegenüber - diesmal gibt es jedoch einen wesentlichen Unterschied: Die Rollen sind komplett vertauscht. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

NBA: Vertausche Rollen zwischen Celtics und Nets

Im vergangenen Jahr hatte sich Boston über das Play-in-Turnier in die Playoffs kämpfen müssen. Jetzt waren es die Nets, die diesen Umweg nehmen mussten und als Siebtplatzierter der Eastern Conference ihr Ticket lösten.

Eine Situation, die zu Saisonbeginn noch undenkbar schien. So galt Brooklyn mit seinem Superstar-Trio um Irving, Kevin Durant und James Harden in den Augen vieler Experten als klarer Favorit auf den Titel.

Bereits das Theater um Irving, der sich nicht impfen lassen wollte , sorgte für unnötige Aufregung. Aufgrund der damaligen Corona-Regeln der Stadt New York City durfte er in Heimspielen nicht auflaufen.

Die Nets hatten Sorge, dass dieser ständige Wechsel in der Starting Five eher für Unruhe sorgen würde und entschieden sich daher zunächst dazu, Irving überhaupt nicht spielen zu lassen.

Nets-Chaos führt zum Harden-Trade

So isolierte sich Harden mehr und mehr - und erzwang schließlich einen Trade zu den Philadelphia 76ers . Die Nets ersetzen ihn mit Ben Simmons, der sich seit Saisonbeginn geweigert hatte, für die Sixers zu spielen.

Irving darf inzwischen wieder in allen Spielen auflaufen - doch das Nets-Drama ist noch nicht beendet: Simmons hat aufgrund von Rückenproblemen noch keine einzige Minute für die Nets gespielt.

Celtics drehen auf und stellen beste Defense

Nach einem enttäuschenden Saisonstart lieferten die Mannen von Head Coach Ime Udoka in den vergangenen Monaten richtig ab. Über weite Strecken waren die Celtics in der zweiten Saisonhälfte sogar die beste Mannschaft der Liga.

Theis erklärt Erfolg der Boston Celtics

Eine Erklärung für den aktuellen Erfolg lieferte Daniel Theis, der seit Februar wieder in Boston spielt - damals lagen die Celtics noch auf Platz sieben.

„Es wurden Automatismen gefunden und aufgebaut und es haben alle verstanden, dass man nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen sollte“, sagte der deutsche Nationalspieler bei spox: „Wenn man erstmal so erfolgreich spielt und reihenweise Spiele gewinnt, dann will man auch nicht aufhören.“