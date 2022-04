Bundesliga heute live: Bayer Leverkusen - RB Leipzig im TV, Stream, Ticker

RB Leipzig steht in der Europa League im Halbfinale - und greift in der Bundesliga nach Platz drei.

Die wohl formstärkste Mannschaft im deutschen Profifußball trifft am 30. Spieltag auf Bayer Leverkusen. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco an der Werkself vorbeiziehen und sich unter Bayern München und Borussia Dortmund positionieren. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga heute live: Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Unter der Woche hatte sich RB gegen Atalanta Bergamo in der Europa League durchgesetzt, nächster Gegner sind dort die Glasgow Rangers. Das Finale und damit der Titel sind nah, ebenso wie in einem weiteren Wettbewerb. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Wir machen uns nicht so viele Gedanken, die Zeit haben wir auch nicht“, meinte Tedesco, „es geht Schlag auf Schlag.“ Nach dem Bundesliga-Kracher am Sonntag in Leverkusen steht drei Tage später das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Union Berlin an.