2. Liga: SV Darmstadt 98 – FC Schalke 04, 2:5 (2:3)

Mit Darmstadt und S04 trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für den SV Darmstadt 98 schien Schalke aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. Auf dem Papier ging der FC Schalke 04 als Favorit ins Spiel gegen Darmstadt – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel bei S04 hatte der SV Darmstadt 98 schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

15 Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Darmstadt kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur vier Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den vierten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.